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АдГ предупредила о попытке «зеленых» использовать наводнение в ФРГ на выборах

  /   Обновлено: 16 августа 2021 06:40
Политика
АдГ предупредила о попытке «зеленых» использовать наводнение в ФРГ на выборах
Global Look Press  /  Anthony Dehez/Belga News Agency

Берлин, 16 августа. Партия «зеленых» попытается поднять свои рейтинги перед выборами благодаря наводнениям на западе и юго-западе ФРГ, заявил председатель «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен.

По словам политика, на предстоящих выборах «зеленые» попытаются конвертировать в политические очки «бедственное положение населения» в областях страны, которые пострадали от наводнения. В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что считает это отвратительным.

Поражение кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Армина Лашета в такой ситуации будет несправедливым, подчеркнул Мойтен. Председатель АдГ уточнил, что его партия сосредоточилась на помощи пострадавшим.

«Не в наших интересах использовать эту катастрофу в политических целях», — заявил политик.

В то же время Мойтен выразил мнение, что стихийное бедствие выявило недостатки правительства в предотвращении таких катастроф.

Разрушительное наводнение произошло в середине июля на юго-западе и западе Германии. В основном стихия обрушилась на федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. В результате наводнения погибли 189 человек, более 750 — пострадали.

Ранее опрос института INSA показал, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепила позиции и приблизилась к блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по уровню поддержки. Если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, отмечают социологи. За СДПГ готовы отдать голоса 20% немцев, а уровень поддержки партии «зеленых» в настоящее время составляет 18%.

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