Взлет и посадка самолетов приостановлены в аэропорту Якутска

Якутск, 16 августа. Взлет и посадку рейсов приостановили в аэропорту Якутска из-за низкой видимости.

Специалисты зафиксировали задымленность и туман в аэропорту Якутска. Метеорологическая видимость на 08:00 (02:00 по московскому времени) оценивается в 400 метров. В сообщении аэропорта сказано, что сейчас погода постепенно улучшается, однако ночью видимость составляла 200 метров, а ранним утром ухудшалась до 50 метров.

Самолет авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Якутск, перенаправили в Хабаровск. Задымленность в Якутске фиксируется с 11 августа.

При этом количество лесных пожаров в Якутии ранее уменьшилось за сутки. Было зарегистрировано 104 возгорания. Их общая площадь составила 1 362 905 га.