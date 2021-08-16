Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома

Москва, 16 августа. Постковидный синдром может проявиться у человека через несколько месяцев после выписки из лечебного учреждения, заявила эпидемиолог Антонина Плоскирева.

Замдиректора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора уточнила, что постковидный синдром, по данным обнародованного в июне систематического обзора, развивается от 3 до 24 недель с момента выписки из больницы или после острой фазы. Симптомы постковидного синдрома чаще отмечаются через четыре недели, сообщила РИА Новости Плоскирева.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что перенесшие COVID-19 люди, не достигшие возраста 60 лет, ощущают недомогание в течение двух месяцев после выздоровления. Восстановление должно проходить постепенно, врач порекомендовал начинать с легкой физической активности. Он также обратил внимание, что пациентам необходимо напоминать о временном характере проявляющихся симптомов.