Фигуристы Морозов и Тарасова одержали победу на предсезонном турнире в США

Вашингтон, 16 августа. Отечественные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в предсезонном турнире Cranberry Cup в США.

Российская пара в субботу стала лучшей по результатам короткой программы. Отечественные фигуристы набрали 75,97 балла. В воскресенье также никто не смог составить конкуренцию Морозову и Тарасовой. Они получили от судей 151,66 балла. В сумме они набрали 227,63 балла.

Второе место досталось американцам Алексе Книрим и Брэндону Фрейзеру, которые получили 205,87 балла. Бронзовую награду также получили фигуристы из США Джессика Калаланг и Брайан Джонсон, выступление которых судьи оценили в 195,28 балла.

Российское фигурное катание также не оставило в равнодушных японцев. Азиатские поклонники с восторгом встретили новость о возвращении Александры Трусовой в команду Этери Тутберидзе.