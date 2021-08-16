Вильфанд сообщил о теплой погоде в Европейской России в ближайшие дни

Москва, 16 августа. Теплая погода прогнозируется в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик в беседе с РИА Новости заявил, что сейчас с запада на центр европейской части страны располагается зона низкого давления, с востока — зона высокого давления. Таким образом, наблюдается своеобразное сближение циклона и антициклона.

Вильфанд отмечает, что в ближайшие дни зона высокого давления с востока «победит». По этой причине до среды будут преобладать воздушные массы с юга. Погода будет малооблачной, заявил метеоролог.

Дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду они будут подниматься до 29. Температуры днем во второй половине недели будут все еще высокими, но будет более облачно. В Москве температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше нормы.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару для центральной России. Жара сохранится до вторника.