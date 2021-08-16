Названы способы сохранить хорошее зрение при частом использовании гаджетов

Москва, 16 августа. Частое использование гаджетов может не только пагубно повлиять на зрение, но и вызвать компьютерный зрительный синдром — комплекс симптомов, возникающих из-за усталости глаз.

Чтобы избежать неприятных для здоровья последствий, необходимо делать перерывы в 15-20 минут, использовать антибликовый экран и увлажняющие капли для глаз, а также есть больше ягод и зелени, рассказали врачи в беседе с РИА Новости.

Периоды отдыха должны представлять собой 20 секунд, во время которых человек смотрит вдаль на расстояние больше 5-7 метров. При этом можно часто моргать или использовать увлажняющие капли, если ощущается пересыхание роговицы. Следует соблюдать и несложные правила работы за компьютером: экран должен быть на 15-20 градусов ниже уровня глаз — то есть смотреть на него нужно примерно на 10 сантиметров сверху, расстояние от глаз до поверхности должно составлять около 30 сантиметров.

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