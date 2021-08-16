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Названы способы сохранить хорошее зрение при частом использовании гаджетов
Общество
Названы способы сохранить хорошее зрение при частом использовании гаджетов
pexels.com

Москва, 16 августа. Частое использование гаджетов может не только пагубно повлиять на зрение, но и вызвать компьютерный зрительный синдром — комплекс симптомов, возникающих из-за усталости глаз.

Чтобы избежать неприятных для здоровья последствий, необходимо делать перерывы в 15-20 минут, использовать антибликовый экран и увлажняющие капли для глаз, а также есть больше ягод и зелени, рассказали врачи в беседе с РИА Новости.

Периоды отдыха должны представлять собой 20 секунд, во время которых человек смотрит вдаль на расстояние больше 5-7 метров. При этом можно часто моргать или использовать увлажняющие капли, если ощущается пересыхание роговицы. Следует соблюдать и несложные правила работы за компьютером: экран должен быть на 15-20 градусов ниже уровня глаз — то есть смотреть на него нужно примерно на 10 сантиметров сверху, расстояние от глаз до поверхности должно составлять около 30 сантиметров.

Недавно пермские врачи начали проводить младенцам уникальные, занимающие несколько минут операции с первых дней жизни. Процедура проводится при помощи генно-инженерного препарата для лечения особо тяжелых форм активной ретинопатии — поражения сетчатки.

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