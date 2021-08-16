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Глава офиса талибов заявил о предстоящем испытании для организации
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Глава офиса талибов заявил о предстоящем испытании для организации
Политика
Глава офиса талибов заявил о предстоящем испытании для организации
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 16 августа. Глава политического офиса движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абдул Гани Барадар заявил, что талибам предстоит пройти важное испытание.

Им нужно будет доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. Лидеры движения не ожидали, что одержат победу таким образом, хотя и сочли ее «триумфальной», передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Накануне стало известно, что делегация во главе с Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана, не формируя коалиционное правительство. Группировка согласна лишь на «полную власть». Также представитель организации сообщил по телевидению, что война в стране окончена, и пообещал местному населению и сотрудникам представительств безопасность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан афганцы
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