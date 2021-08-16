Теннисист Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто

Торонто, 16 августа. Российский спортсмен Даниил Медведев выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в Торонто. В финале россиянин одержал уверенную победу над американцем Райли Опелку.

Призовой фонд канадского турнира составлял более 2,8 миллиона долларов. Поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:3. Для Медведева это третий титул АТР в текущем году и 12-й в своей карьере.

В четвертьфинале турнира Медведе был сильнее поляка Хуберта Хуркач. Их поединок завершился со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу россиянина. В полуфинале российский спортсмен оказался сильнее представителя американского профессионального тенниса Джон Изнера, которому отдал лишь четыре гейма, завершив игру со счетом 6:2, 6:2.