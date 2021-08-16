Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 05:21
05:12
Спорт
Теннисист Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто
04:56
Происшествия
Специалисты за день потушили пожары на площади почти 3,5 тыс. га в России
04:55
Политика
Вице-президент Афганистана остался в стране
04:39
Происшествия
Дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел в Ленобласти
04:39
Происшествия
Обстановка с водой в Крымске улучшилась
04:27
Общество
Индийские астрологи назвали трех главных счастливчиков 2021 года
04:26
Политика
Байден отправил в Кабул тысячу военнослужащих США
04:10
Общество
Психолог рассказала о первых признаках депрессии
04:04
Происшествия
Четырех человек выкинуло из автомобиля в результате аварии под Магаданом
03:47
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Все новости

Теннисист Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто

  /   Обновлено: 16 августа 2021 05:12
Спорт
Теннисист Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто
commons.wikimedia.org  /  CORNUT / CC BY-SA 4.0

Торонто, 16 августа. Российский спортсмен Даниил Медведев выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в Торонто. В финале россиянин одержал уверенную победу над американцем Райли Опелку.

Призовой фонд канадского турнира составлял более 2,8 миллиона долларов. Поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:3. Для Медведева это третий титул АТР в текущем году и 12-й в своей карьере.

В четвертьфинале турнира Медведе был сильнее поляка Хуберта Хуркач. Их поединок завершился со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу россиянина. В полуфинале российский спортсмен оказался сильнее представителя американского профессионального тенниса Джон Изнера, которому отдал лишь четыре гейма, завершив игру со счетом 6:2, 6:2.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Теннисист Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто
медведев торонто теннис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru