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Специалисты за день потушили пожары на площади почти 3,5 тыс. га в России
Происшествия
Специалисты за день потушили пожары на площади почти 3,5 тыс. га в России
 /  Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Москва, 16 августа. Специалисты за день потушили возгорания на площади около 3,5 тыс. га в российских регионах, продолжается ликвидация пожаров на площади больше 1,5 млн га.

Пресс-центр федеральной Авиалесоохраны сообщил, что большинство действующих пожаров зафиксировано в Якутии. За прошедший день пожарные потушили 56 лесных возгораний, общая площадь которых составляет 3 429 га. На 00:00 15 августа в России зафиксировано 175 пожаров в лесах на площади 1 586 703 га, которые специалисты активно тушат.

На Якутию пришлось 106 возгораний в лесном фонде на площади 1 425 590 га и два возгорания на площади 22 960 га на территории природного парка «Ленские столбы». В Иркутской области зарегистрировано 27 пожаров. Помимо этого возгорания действуют в других российских регионах.

Лесные пожары также активно распространяются в центральном Израиле. Для ликвидации этих возгораний были привлечены сотни пожарных расчетов.

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