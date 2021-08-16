Вице-президент Афганистана остался в стране

Кабул, 16 августа. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех остался вместе с народом в стране. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

Салех ранее заявлял, что не преклонится перед боевиками террористической организации «Талибан»1 (запрещена на территории России. — Прим. ФАН).

В своем микроблоге в Twitter вице-президент Афганистана заявил, что остался в стране «с твердой верой в праведность» вместе с народом и на своей земле.

Глава государства Ашраф Гани объявил о решении покинуть страну, объяснив это желанием предотвратить бойню. Отлет Гани в Ташкент катарскому телеканалу «Аль-Джазира» подтвердил личный охранник президента.

Позже представитель политического офиса «Талибана» заявил об окончании войны в Афганистане. Он уточнил, что скоро будут объявлены форма режима и тип правления в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.