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Дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел в Ленобласти
Происшествия
Дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 16 августа. После обнаружения у железнодорожной станции двух обгоревших тел в Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего", уточнили в ведомстве. На месте обнаружения тел в настоящее время работает следственная группа.

В прокуратуре Ленинградской области ранее заявили, что в Выборгском районе региона около станции "63-й километр" в лесу 15 августа обнаружили два обгоревших тела. Предположительно, погибли женщина и ребенок, начата проверка, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее маньяк-душитель из Ленинградской области показал места убийств своих жертв. Мужчину обвиняют в серии совершенных в 2013 году изнасилований, похищений и убийств.

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