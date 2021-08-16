Индийские астрологи назвали трех главных счастливчиков 2021 года

Москва, 16 августа. Тельцы, Скорпионы и Весы в этом году смогут наладить свою жизнь, уверены индийские астрологи по данным The Times of India.

Тельцам благоволит удача в сфере финансов и карьеры: все преграды на их пути будут исчезать сами собой, и самые активные из представителей этого знака смогут с легкостью выстроить успешную карьеру.

Скорпионов ожидает успех во всех начинаниях, но особенно повезет в материальном благополучии. Они будут полны различных планов и проектов, которые удастся реализовать. Для инвестиций лучше всего подойдет сентябрь, советуют эксперты.

Обогащение и карьерный рост ожидают и Весы, но им также предстоит встретить и любовь. Осень этого года является прекрасным временем для построения серьезных романтических отношений в жизни этого знака зодиака, большой шанс встретить человека, который разделит все взгляды и мечты Весов. Повезет в любви и Тельцам, которые смогут укрепить уже имеющиеся отношения, рассказали эксперты.