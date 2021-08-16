Байден отправил в Кабул тысячу военнослужащих США

Вашингтон, 16 августа. Пентагон по поручению президента США Джо Байдена отправил в Афганистан тысячу военных.

Такие меры должны поспособствовать безопасному и упорядоченному сокращению американского присутствия в стране, заявил лидер страны. Речь идет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Reuters. Таким образом, всего в Кабуле будет находиться около шести тысяч военнослужащих по подсчету ведомства.

На данный момент представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) заняли президентский дворец и сообщили по телевидению, что война в стране окончена. В ходе выступления они пообещали безопасность местному населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.