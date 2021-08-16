Психолог рассказала о первых признаках депрессии

Москва, 16 августа. Психолог Екатерина Чижовская назвала первые признаки, которые указывают на развитие депрессии, и дала советы по борьбе с расстройством.

Специалист посоветовала отслеживать свое настроение, соотнося его с происходящими в жизни событиями. О депрессии могут говорить потеря интереса ко всему, заторможенность и снижение активности, уточнила психолог. К физиологическим проявлениям расстройства она причислила слезы, нарушение сна, отсутствие бодрости по утрам, изменение аппетита, сухость кожи, выпадение волос и ломкость ногтей.

Психолог отметила, что справиться с депрессией можно в начале ее развития. Для этого нужно откорректировать режим дня и рацион. Кроме того, помогут спорт, прогулки на свежем воздухе, просмотр позитивных фильмов, занятие хобби и встречи с друзьями.

«Главное — получать новые позитивные впечатления», — сообщила «Радио 1» Чижовская.

Если самостоятельные усилия не приносят результата, следует обратиться к специалистам, сообщила психолог, подчеркнув, что депрессию можно победить.

Ранее психолог Михаил Хорс посоветовал при депрессии принять тот факт, что не все происходит по желанию человека. Он рекомендовал жить настоящим и не думать, что в будущем все будет еще хуже.