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Четырех человек выкинуло из автомобиля в результате аварии под Магаданом
Происшествия
Четырех человек выкинуло из автомобиля в результате аварии под Магаданом
pixabay.com

Магадан, 16 августа. Машина перевернулась и улетела в кювет на трассе под Магаданом. Водителя и трех пассажиров выкинуло из машины в результате аварии.

Страшное происшествие произошло вечером 15 августа в пригороде Магадана. Авария случилась на пятом километре Ольской трассы. Последствия аварии ликвидировали восемь членов личного состава и две единицы техники. Специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства инцидента.

Страшная авария также недавно произошла в Ставрополе. Маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали девять человек. Информацией об этом поделился RT.

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