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Спасатели нашли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Петропавловск-Камчатский, 16 августа. В ходе поисковых работ на месте крушения туристического вертолета Ми-8 в районе Курильского озера обнаружили тело пятого погибшего, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Воздушное судно полностью ушло на дно озера. Оно находится на глубине около 115 метров. Корпус вертолета цел, но хвост отвалился. У водолазов пока не получилось поднять его на поверхность.

Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих МО в течение нескольких дней были обнаружены тела пятерых погибших. Их доставили на берег для экспертизы. Операция по поднятию тел погибших осуществлялась с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов "чрезвычайного" ведомства. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, 13 августа вертолет Ми-8 рухнул в озеро на юге Камчатского края. В результате трагедии выжили восемь человек. Всего на борту воздушного судна находились 13 пассажиров, в том числе один ребенок и три члена экипажа.

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