Стрельба прозвучала в окрестностях аэропорта Кабула

Кабул, 16 августа. Около кабульского аэропорта, в котором проходит эвакуация дипломатов, произошла стрельба.

В здании царит хаос, на территории много местных жителей и гражданских лиц, передает телеканал Аl-Arabiya. При этом телеканал CNN сообщил, что стреляли не американские военные, на них также никто не нападал.

Известно, что в аэропорту находятся турецкие силы, которые занимаются обеспечением безопасности. Анонимный собеседник местных СМИ сообщил, что США могут переправлять из Афганистана по пять тысяч человек в день.

Недавно представитель офиса «Талибан»1 (запрещенной в РФ террористической организации) объявил по телевидению, что война в стране окончена. А также пообещал безопасность для местных жителей и сотрудников дипломатических представительств.

1 Организация запрещена на территории РФ.