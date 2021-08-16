Талибы не будут формировать коалиционное правительство в Афганистане

Лондон, 16 августа. Высокопоставленный представитель организации «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявил, что коалиционное правительство в Афганистане формировать не будут.

Талибы согласятся только на полную власть и не собираются включать представителей других политических сил в состав временного правительства, заявил представитель британской газете The Times.

«Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо», — сообщил собеседник издания.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим объявил по телевидению об окончании войны в стране. При этом он пообещал безопасность для местного населения и для сотрудников представительств, а жителей призвал сохранять спокойствие.

1 Организация запрещена на территории РФ.