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Талибы не будут формировать коалиционное правительство в Афганистане

  /   Обновлено: 16 августа 2021 03:31
Политика
Талибы не будут формировать коалиционное правительство в Афганистане
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Лондон, 16 августа. Высокопоставленный представитель организации «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявил, что коалиционное правительство в Афганистане формировать не будут.

Талибы согласятся только на полную власть и не собираются включать представителей других политических сил в состав временного правительства, заявил представитель британской газете The Times.

«Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо», — сообщил собеседник издания.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим объявил по телевидению об окончании войны в стране. При этом он пообещал безопасность для местного населения и для сотрудников представительств, а жителей призвал сохранять спокойствие.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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