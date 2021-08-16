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Эксперт Антипов научил избавляться от лишних уведомлений на смартфоне
Технологии
Эксперт Антипов научил избавляться от лишних уведомлений на смартфоне
pixabay.com  /  LoboStudioHamburg

Москва, 16 августа. Ограничить демонстрацию уведомлений можно в настройках всплывающих сообщений. Речь идет о разделе, который имеется в любом смартфоне.

В большинстве случаев понятно, какое приложение отправило уведомление, а на Android-устройствах определить источник всплывающего сообщения можно, если сделать произвести длинное нажатие на него, после чего выбрать появившуюся «шестеренку». Соответствующей информацией с агентством «Прайм» поделился эксперт Николай Антипов.

Специалист отметил, что уведомления от операционной системы не стоит отключать, потому что в них содержится информация, которая влияет на работу устройства. Всплывающие сообщения от вредоносных программ часто скрываются под приложениями, которые устанавливаются вместе с операционной системой. Отключить их можно в некоторых случаях только благодаря антивирусу. Однако есть случаи, в которых и он не помогает. Тогда придется форматировать диск и устанавливать операционную систему заново.

Россиянам также недавно сообщили, как большой объем памяти смартфона освободить несколькими нажатиями. Для этого потребуется очистить кэш приложений.

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