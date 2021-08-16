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Адвокат Корчаго назвал действенный способ борьбы с пьяницами на лавочках
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Адвокат Корчаго назвал действенный способ борьбы с пьяницами на лавочках
flickr.com  /  @Leo Reynolds

Москва, 16 августа. Регулярный вызов полиции является самым действенным способом борьбы с расположившимися на лавочках у подъезда пьяницами, распивающими алкогольные напитки прямо во дворе.

Люди,употребляющие спиртное на скамейках во дворах, около домов и в других общественных местах, рискуют получить штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей, рассказал председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в беседе с РИА Новости.

На такие вызовы обязана приезжать полиция и составлять протокол об административном правонарушении по факту распития алкоголя в запрещенных законом для этого местах. При этом лучше всего объединиться с соседями и сделать несколько вызовов сразу, если пьяная компания ведет себя вызывающим образом. Тогда правоохранители ужесточат контроль именно вашего дома, заключил эксперт.

Недавно россиянам также назвали слова, которые запрещено произносить во время телефонного разговора с мошенником. Среди них «да» и «нет», звучание которых могут пригодиться аферистам при махинациях.

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