Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 03:51
03:47
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
03:47
Политика
Стрельба прозвучала в окрестностях аэропорта Кабула
03:31
Политика
Талибы не будут формировать коалиционное правительство в Афганистане
03:20
Общество
Адвокат Корчаго назвал действенный способ борьбы с пьяницами на лавочках
03:20
Технологии
Эксперт Антипов научил избавляться от лишних уведомлений на смартфоне
03:07
Происшествия
Начальника службы по борьбе с коррупцией задержали в Петербурге
02:59
Происшествия
Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике
02:42
Происшествия
Петербурженка обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете бара
02:17
Общество
Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита
02:09
Общество
Россиянам назвали самое частое время телефонных звонков от мошенников
Все новости

Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике
Происшествия
Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике
pixabay.com

Геленджик, 16 августа. За несколько часов в Геленджике выпали почти четыре месячные нормы осадков, сообщил глава города Алексей Богодистов.

По его словам, за пару часов на Геленджик пролилось 60 миллиметров осадков. Власти продолжают наблюдать за ситуацией в разных районах Геленджика, сообщил в Instagram Богодистов.

Глава города отметил, что в центр Геленджика стянута необходимая техника, затопленные территории обследованы, в городе начали убирать мусор и смывать грязь, которую принесло потоками.

Ранее главк МЧС по Краснодарскому краю сообщил, что в регионе до утра понедельника, 16 августа, сохранится мезоциклон. Выпадение осадков до десяти миллиметров прогнозируется во всех населенных пунктах региона. В Темрюкском районе ожидается до 30-35 миллиметров осадков, предупредили в ведомстве.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике
погода осадки геленджик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru