Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике

Геленджик, 16 августа. За несколько часов в Геленджике выпали почти четыре месячные нормы осадков, сообщил глава города Алексей Богодистов.

По его словам, за пару часов на Геленджик пролилось 60 миллиметров осадков. Власти продолжают наблюдать за ситуацией в разных районах Геленджика, сообщил в Instagram Богодистов.

Глава города отметил, что в центр Геленджика стянута необходимая техника, затопленные территории обследованы, в городе начали убирать мусор и смывать грязь, которую принесло потоками.

Ранее главк МЧС по Краснодарскому краю сообщил, что в регионе до утра понедельника, 16 августа, сохранится мезоциклон. Выпадение осадков до десяти миллиметров прогнозируется во всех населенных пунктах региона. В Темрюкском районе ожидается до 30-35 миллиметров осадков, предупредили в ведомстве.