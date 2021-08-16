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Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита
Общество
Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 августа. Руководитель российского представительства инвестиционного Фонда ANIF Сергей Григорян рассказал, в какой ситуации не следует досрочно гасить кредит.

Единственным обстоятельством, при котором стоит отказаться от досрочного погашения займа, является отсутствие накоплений, сообщил агентству «Прайм» финансист. Относить в банк последнее в надежде сэкономить на процентах в будущем будет ошибкой, считает эксперт. В таком случае, при возникновении непредвиденной ситуации, придется брать новый кредит, но процент может быть более высоким, отметил Григорян.

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