Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита

Москва, 16 августа. Руководитель российского представительства инвестиционного Фонда ANIF Сергей Григорян рассказал, в какой ситуации не следует досрочно гасить кредит.

Единственным обстоятельством, при котором стоит отказаться от досрочного погашения займа, является отсутствие накоплений, сообщил агентству «Прайм» финансист. Относить в банк последнее в надежде сэкономить на процентах в будущем будет ошибкой, считает эксперт. В таком случае, при возникновении непредвиденной ситуации, придется брать новый кредит, но процент может быть более высоким, отметил Григорян.