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Россиянам назвали самое частое время телефонных звонков от мошенников
Общество
Россиянам назвали самое частое время телефонных звонков от мошенников
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Bilderbox

Москва, 16 августа. Несколько лет назад аферисты звонили людям в ночное время, вечером в пятницу или в субботу, теперь они выбирают для звонка будние дни и рабочее часы.

Большинство схем сейчас затрагивают якобы звонки от правоохранительных органов, служб безопасности, сотрудников банков, поэтому злоумышленники стали действовать днем, пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik.

«Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи», — пояснил он.

Но все же стоит быть готовым, что могут позвонить и среди ночи, чтобы, например, сообщить о родственнике, попавшем в беду. Такие циничные схемы рассчитаны на то, что человек не сможет быстро разобраться в ситуации, предупредил эксперт. В этом случае, как и в других, стоит воздержаться от слов «да» или «нет», посоветовали эксперты.

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