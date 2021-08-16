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Международный фестиваль воздушных шаров стартовал в Нижнем Новгороде
Общество
Международный фестиваль воздушных шаров стартовал в Нижнем Новгороде
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Нижний Новгород, 16 августа. Самое массовое воздухоплавательное мероприятие в России по количеству аэростатов пройдет с 15 по 20 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проводится в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Это одно из самых массовых событий города за всю его историю. Команды пилотов из разных уголков России и даже соседних стран проведут показательные полеты.

«Пилоты приезжают к нам из Московской, Новгородской, Псковской, Тульской, Самарской, Ростовской, Тамбовской, Ленинградской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл, Крым, Ставропольский край и Армения», — говорится в сообщении организаторов.

Полет на воздушном шаре полностью зависит от метеорологических условий. Поэтому о каждом старте нижегородцев и гостей города будут предупреждать заранее. В один из дней планируется организовать грандиозное ночное свечение аэростатов.

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