Число жертв землетрясения в Гаити превысило 1,2 тыс. человек

Порт-о-Пренс, 16 августа. Количество жертв в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 1 297 человек.

Соответствующей информацией поделилось агентство «Франс Пресс», ссылаясь на информацию управления гражданской защиты Гаити. По сведениям издания, минимум 5,7 тыс. человек получили различные ранения. Медики госпитализировали 3,2 тыс. из этого списка. Власти Гаити при этом продолжают вести поисково-спасательные работы под завалами.

Недавно в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков расположился в восьми километрах от города Пети-Тру-де-Нип.