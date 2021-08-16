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Колебания котировок могут навредить курсу рубля
Экономика
Колебания котировок могут навредить курсу рубля
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 16 августа. Локальное ослабление рубля могут спровоцировать резкие движения на валютном рынке. Об этом сообщил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что рубль весьма волатилен. Это сильно зависящая от экспорта энергоресурсов валюта. Резкое повышение ставки ЦБ нацелено на сглаживание колебания котировок, а не обеспечения максимально крепкого рубля.

Закупка валюты на внутреннем рынке ЦБ и Минфином в рамках бюджетного правила не давит на рубль, поскольку это уже учитывается в ценах. Однако без влияния этого фактора рубль мог бы значительно укрепиться.

«Рубль будет оставаться относительно недооцененным по паритету покупательной способности и исходя из сальдо платежного баланса России, которое в целом благоприятствует укреплению рубля», — заявил собеседник агентства.

Аналитик уверен, что до конца месяца ситуация с рублем не изменится. Однако аппетит к риску стабильно растет.

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котировки курс рубля экономист
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