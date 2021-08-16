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Центробанк анонсировал ужесточение условий кредитования
Экономика
Центробанк анонсировал ужесточение условий кредитования
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 16 августа. Во второй половине 2021 года ожидается повышение ставок по кредитам и ужесточение неценовых условий выдачи займов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Основные корректировки будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Крупнейшие банки пока не усложняли выдачу кредитов и не планируют этого делать в ближайшее время.

Тем не менее этот шаг необходим, чтобы ограничить риск просрочек из-за повышения закредитованности населения. В связи с этим многие аналитики прогнозируют и определенное снижение темпов роста выдачи ссуд, передают «Известия».

Накануне Центробанк отчитался об объеме валютных долгов россиян. Впервые показатель опустился ниже 100 млрд рублей. Тенденция на снижение фиксировалась еще в начале пандемии коронавируса.

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