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Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
Политика
Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 16 августа. Представитель политического офиса «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что война в Афганистане окончена.

Тип правления и форма режима в стране скоро будут объявлены, сообщил собеседник телеканала Al-Jazeera TV. Населению страны и дипломатическим представительствам гарантирована безопасность.

«Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту», — сообщил пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим.

Также он призвал жителей страны сохранять спокойствие. Накануне Кабул покинул президент Афганистана Ашраф Гани. Политик бежал в Узбекистан, чтобы избежать кровопролития. После его отбытия организация вошла в президентский дворец.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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