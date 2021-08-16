Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

Кабул, 16 августа. Представитель политического офиса «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что война в Афганистане окончена.

Тип правления и форма режима в стране скоро будут объявлены, сообщил собеседник телеканала Al-Jazeera TV. Населению страны и дипломатическим представительствам гарантирована безопасность.

«Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту», — сообщил пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим.

Также он призвал жителей страны сохранять спокойствие. Накануне Кабул покинул президент Афганистана Ашраф Гани. Политик бежал в Узбекистан, чтобы избежать кровопролития. После его отбытия организация вошла в президентский дворец.

1 Организация запрещена на территории РФ.