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«Величайшее поражение Америки»: Трамп оценил работу Байдена в Афганистане
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«Величайшее поражение Америки»: Трамп оценил работу Байдена в Афганистане
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 16 августа. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потерпели историческое фиаско в Афганистане под руководством новой администрации.

Вместо того, чтобы следовать уже имеющемуся плану, составленному предыдущим президентом, новый глава страны Джо Байден убегает из Кабула, также сообщил политик по недавним данным The Hill.

«Что Байден сделал с Афганистаном — легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», — заявил Трамп в распространенном заявлении.

Накануне экс-президент также заявил, что разработанный им план действий защищал американский «персонал и собственность» и давал определенные гарантии, что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) не захватит посольство США и не сделает чего-либо подобного.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Дональд Трамп кабул афганистан
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