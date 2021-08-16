Боевики «Талибана» призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие

Кабул, 16 августа. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие.

Соответствующей информацией поделился телеканал Al Arabiya, ссылаясь на выступление талибов по государственному телевидению. Источник также ранее сообщал, что боевики вошли в дворец президента в Кабуле.

Талибы взяли под контроль столицу Афганистана 15 августа. В результате этого президент страны Ашраф Гани покинул государство. Он заявил, что принял это решение с целью недопущения кровопролития. Информацией об этом поделился RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.