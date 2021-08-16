Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 02:19
02:17
Общество
Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита
02:09
Общество
Россиянам назвали самое частое время телефонных звонков от мошенников
01:59
Общество
Международный фестиваль воздушных шаров стартовал в Нижнем Новгороде
01:48
Происшествия
Число жертв землетрясения в Гаити превысило 1,2 тыс. человек
01:23
Экономика
Колебания котировок могут навредить курсу рубля
01:09
Экономика
Центробанк анонсировал ужесточение условий кредитования
01:05
Политика
Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
00:56
Общество
Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов
00:55
Политика
«Величайшее поражение Америки»: Трамп оценил работу Байдена в Афганистане
00:53
Общество
Власти Кубани ликвидируют последствия катастрофического ливня
Все новости

Боевики «Талибана» призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие
Политика
Боевики «Талибана» призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 16 августа. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие.

Соответствующей информацией поделился телеканал Al Arabiya, ссылаясь на выступление талибов по государственному телевидению. Источник также ранее сообщал, что боевики вошли в дворец президента в Кабуле.

Талибы взяли под контроль столицу Афганистана 15 августа. В результате этого президент страны Ашраф Гани покинул государство. Он заявил, что принял это решение с целью недопущения кровопролития. Информацией об этом поделился RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Боевики «Талибана» призвали жителей Афганистана сохранять спокойствие
афганистан терроризм талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru