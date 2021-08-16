Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин поручил чиновникам до 16 августа предоставить предложения по мерам поддержки регионов, пострадавших от стихии.

С соответствующим заявлением глава государства выступил на совещании о ликвидации последствий природных пожаров и подтоплений 14 августа, сообщает газета «Известия». Путин подчеркнул, что в некоторых районах страны степень природных бедствий носит беспрецедентный характер.

Среди приоритетных для властей задач остается восстановление социальных объектов и инфраструктуры, медицинская помощь пострадавшим и людям с хроническими заболеваниями, поддержка сельхозпроизводителей, и обеспечение отдыха детей из подвергшихся природным катаклизмам регионов, отмечает издание.

С пожарами наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, где из-за сильного задымления люди обращаются за медпомощью. На Дальнем Востоке ожидается подтопление 1,2 тыс. домов. На территории Темрюкского района на Кубани выпала годовая норма осадков (355 мм), отмечает издание.

Накануне в экстренных службах заявили, что площадь лесных пожаров в Мордовии увеличилась до 5,8 тысячи гектаров. В Якутии за прошедший день лесных пожаров стало меньше. К 15 августа в России было отмечено 174 пожара в лесу общей площадью 1 524 311 га, сообщили в пресс-центре ФБУ «Авиалесоохрана».