Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 02:19
02:17
Общество
Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита
02:09
Общество
Россиянам назвали самое частое время телефонных звонков от мошенников
01:59
Общество
Международный фестиваль воздушных шаров стартовал в Нижнем Новгороде
01:48
Происшествия
Число жертв землетрясения в Гаити превысило 1,2 тыс. человек
01:23
Экономика
Колебания котировок могут навредить курсу рубля
01:09
Экономика
Центробанк анонсировал ужесточение условий кредитования
01:05
Политика
Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
00:56
Общество
Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов
00:55
Политика
«Величайшее поражение Америки»: Трамп оценил работу Байдена в Афганистане
00:53
Общество
Власти Кубани ликвидируют последствия катастрофического ливня
Все новости

Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов

  /   Обновлено: 16 августа 2021 01:05
Общество
Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин поручил чиновникам до 16 августа предоставить предложения по мерам поддержки регионов, пострадавших от стихии.

С соответствующим заявлением глава государства выступил на совещании о ликвидации последствий природных пожаров и подтоплений 14 августа, сообщает газета «Известия». Путин подчеркнул, что в некоторых районах страны степень природных бедствий носит беспрецедентный характер.

Среди приоритетных для властей задач остается восстановление социальных объектов и инфраструктуры, медицинская помощь пострадавшим и людям с хроническими заболеваниями, поддержка сельхозпроизводителей, и обеспечение отдыха детей из подвергшихся природным катаклизмам регионов, отмечает издание.

С пожарами наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, где из-за сильного задымления люди обращаются за медпомощью. На Дальнем Востоке ожидается подтопление 1,2 тыс. домов. На территории Темрюкского района на Кубани выпала годовая норма осадков (355 мм), отмечает издание.

Накануне в экстренных службах заявили, что площадь лесных пожаров в Мордовии увеличилась до 5,8 тысячи гектаров. В Якутии за прошедший день лесных пожаров стало меньше. К 15 августа в России было отмечено 174 пожара в лесу общей площадью 1 524 311 га, сообщили в пресс-центре ФБУ «Авиалесоохрана».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов
путин россия пожары наводнения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru