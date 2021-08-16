Мошенники стали чаще атаковать частных инвесторов

Москва, 16 августа. Злоумышленники стали чаще подвергать своим атакам частных инвесторов. Мошенники также больше начали спекулировать на теме фондового рынка.

Соответствующей информацией с «Известиями» поделились на Московской бирже. Брокерские организации также подтвердили возросший интерес мошенников к частным инвесторам. В «Финаме» зарегистрировали увеличение числа жалоб на злоумышленников со стороны клиентов на 20-30%. Причиной активизации мошенников в профессиональных торгах является «мода» на инвестиции, привлекшая и нарушителей, которые готовы пользоваться новичками без необходимого опыта.

Мошенники также способны похитить банковский пароль через историю браузера. Для этого преступникам необходим доступ к девайсу, на котором сохранена информация.