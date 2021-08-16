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Богатейшим кандидатом в Думу оказался производитель антисептика
Политика
Богатейшим кандидатом в Думу оказался производитель антисептика
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 16 августа. Среди всех кандидатов в Госдуму самый большой доход в 2020 году задекларировал Андрей Горохов с суммой в 7,51 миллиарда рублей.

При этом он владеет 1 миллионом акций «Аэрофлота», 2,5 миллиона акций «Газпрома», акциями «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти». Помимо прочего, Горохов владеет ООО «Инфамед-К» — предприятием, производящем популярный препарат-антисептик «Мирамистин», передает РБК. Этой весной кандидата лишили степени доктора экономических наук из-за некорректных цитат в работе.

Недавно депутаты Госдумы предложили запретить въезд в страну для людей, которые позволяют себе нападки на русскоговорящих граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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