«Передал документы на визу»: социолог Шугалей оценит ситуацию в Кабуле

Санкт-Петербург, 16 августа. Социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга Максим Шугалей решил отправиться в Афганистан.

Социолог отметил, что о ситуации в Афганистане говорят во всем мире, но объективной информации о происходящем в стране слишком мало. Ясно лишь то, что к власти в Афганистане пришло террористическое движение «Талибан»1 (запрещено на территории РФ).

Социолог подчеркнул, что обстановка в стране начала меняться в связи со спешным уходом войск США, которые за десятилетия своего присутствия не сумели ни навести порядок в Афганистане, ни обучить и подготовить национальную армию.

«Сейчас сведения из страны поступают очень противоречивые и главное, что есть — это беспокойство за судьбу мирного населения. Узнать, что там творится — не у кого. Поэтому сегодня передал документы на визу в Кабул и в ближайшее время планирую вылететь туда сам», — написал в своем Telegram-канале Шугалей.

Социолог также адресовал отдельную благодарность заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову.

Российский ученый-социолог Максим Шугалей стал широко известен после того, как в мае 2019 года вместе с переводчиком Самером Хасаном Али Суэйфаном был захвачен в Ливии боевиками группировки RADA. Пленников поместили в тюрьму «Митига» в Триполи.

Ситуация получила широкий общественный резонанс, над освобождением россиянина и его коллеги активно работал МИД России. В результате Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан вновь получили свободу 10 декабря 2020 года, проведя в плену полтора года. О захвате россиянина боевиками и его пребывании в ливийской тюрьме повествует фильм «Шугалей».

Ранее Самер Хасан Али Суэйфан заявил о готовности социолога повторить героический поступок, если это потребуется «во благо России и соотечественников». Он подчеркнул, что Шугалей помогает людям, в том числе арестованным по всему земному шару.

1 Организация запрещена на территории РФ.