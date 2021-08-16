Росприроднадзор предупредил о возможном исчезновении кавказских минеральных вод

Москва, 16 августа. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможном уничтожении минеральных источников Кавказа.

Радионова на коллегии ведомства сообщила, что эксплуатация скважин происходит с существенными нарушениями. Природоохранная территория застраивается.

«Известия» опросили экспертов. По их мнению, оснований для паники нет, но следить за ситуацией и выполнять охранные мероприятия важно.

Минтуризма Ставропольского края сообщил газете, что в рамках плана мероприятий до 2030 года предусмотрена актуализация и установление границ зон горно-санитарной охраны курортов. Будет сделан полный анализ существующей минеральной базы.