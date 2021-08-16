Бизнес призвал облегчить переход транспорта на газ в России

, 16 августа. Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) 6 августа направил в правительство письмо с просьбой облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобалонное оборудование.

Отмечается, что в России к июлю 2021 года практически остановлена установка ГБО. Заправочные станции перестают быть актуальными проектами для инвестиций. Причиной происходящего называется соблюдения ГОСТа в части предъявления переоборудованных транспортных средств в аккредитованную испытательную лабораторию (АИЛ). В России всего 25 таких АИЛ. Об этом информируют «Известия».

Бизнес просит приостановить действие ГОСТа и предложить новые меры для выведения из кризиса рынок ГБО. Представители бизнеса предложили создать не менее 85 лабораторий и их филиалов во всех регионах страны, выделив для этого 19 млрд рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года.

«Газпром» поставил в Китай в три раза больше газа в первой половине 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Компания поставила в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 4,62 млрд кубометров газа.