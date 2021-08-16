Краснодар и Калининград оказались лидерами по объему ввода жилья в России

Москва, 16 августа. Краснодар и Калининград стали лидерами среди городов России по вводу в строй жилья в пересчете на человека в 2020 году, свидетельствует исследование РИА Новости.

В Краснодаре по итогам прошлого года на одного горожанина введено в строй 1,82 квадратного метра жилплощади. В Калининграде показатель составил 1,37 квадратного метра. Третье место с результатом в 1,34 квадратного метра на жителя осталось за Севастополем и Ханты-Мансийском, сообщает РИА Новости. Замыкает пятерку лидеров Южно-Сахалинск.

В конце списка оказались Мурманск и Магадан. В среднем в пересчете на одного жителя России в 2020 году в эксплуатацию введено 0,561 квадратного метра жилья.