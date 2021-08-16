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Два новейших корвета заступят на защиту восточных рубежей России
Армия
Два новейших корвета заступят на защиту восточных рубежей России
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 16 августа. До конца августа на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) заложат два новых корвета для Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самые современные и одни из самых мощных представителей российского ВМФ: корабли «Грозный» и «Буйный» готовят к спуску на воду. Их главное отличие — ракетный комплекс «Калибр-НК», с помощью которого можно эффективно поражать не только морские, но и береговые цели. Это значит, что корабли смогут действовать не только возле побережья, но и выполнять задачи в дальней океанской зоне.

«Корветы проекта 20380 и 20385 удачно сбалансированы, хорошо вооружены, они успешно показали себя на Тихоокеанском флоте», отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Закладка двух корветов состоится до конца августа, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В связи с пандемией коронавируса существует вероятность, что мероприятие отложат на конец года.

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