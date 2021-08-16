Суррогатное материнство могут внедрить в государственные больницы

Москва, 16 августа. Медпомощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) предлагают перенести в организации, входящие в государственную или муниципальную системы здравоохранения.

Соответствующий документ, автором которого выступает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, уже отправлен в правительство, передают «Известия». Также инициатива предусматривает, что за помощью смогут обращаться исключительно россияне, в частности, состоящие в зарегистрированном браке пары и одинокие женщины.

На данный момент Россия является своеобразным центром репродуктивного туризма из-за либерального и непроработанного законодательства в этой сфере. Миронов добавил, что в Московской области было выявлено 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам, промежуток времени при этом не указан.

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