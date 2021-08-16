Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 00:51
00:43
Общество
Путин поручил представить меры поддержки пострадавших от стихии регионов
00:40
Политика
Богатейшим кандидатом в Думу оказался производитель антисептика
00:38
Экономика
Краснодар и Калининград оказались лидерами по объему ввода жилья в России
00:35
Общество
Мошенники стали чаще атаковать частных инвесторов
00:34
Общество
Бизнес призвал облегчить переход транспорта на газ в России
00:33
Политика
«Передал документы на визу»: социолог Шугалей оценит ситуацию в Кабуле
00:30
Общество
Росприроднадзор предупредил о возможном исчезновении кавказских минеральных вод
00:26
Армия
Два новейших корвета заступят на защиту восточных рубежей России
00:25
Общество
Суррогатное материнство могут внедрить в государственные больницы
00:21
Общество
Минтранс собирается обязать профессиональных водителей отдыхать
Все новости

Суррогатное материнство могут внедрить в государственные больницы
Общество
Суррогатное материнство могут внедрить в государственные больницы
pixabay.com

Москва, 16 августа. Медпомощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) предлагают перенести в организации, входящие в государственную или муниципальную системы здравоохранения.

Соответствующий документ, автором которого выступает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, уже отправлен в правительство, передают «Известия». Также инициатива предусматривает, что за помощью смогут обращаться исключительно россияне, в частности, состоящие в зарегистрированном браке пары и одинокие женщины.

На данный момент Россия является своеобразным центром репродуктивного туризма из-за либерального и непроработанного законодательства в этой сфере. Миронов добавил, что в Московской области было выявлено 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам, промежуток времени при этом не указан.

Накануне актриса Елизавета Арзамасова родила сына фигуристу Илье Авербуху. Имя для новорожденного пара пока не придумала.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Суррогатное материнство могут внедрить в государственные больницы
дети больница суррогатное материнство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru