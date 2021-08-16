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Ученые создали уничтожающий вирусы за секунду материал для масок
Технологии
Ученые создали уничтожающий вирусы за секунду материал для масок
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 августа. Российские ученые создали материал-антисептик, который может уничтожать бактерии и вирусы за секунды после попадания на него.

Этот материал может стать основой для создания медицинских масок, защитных костюмов. Также планируется использование антисептика как воздушный фильтр. Роспотребнадзор уже подтвердил защитные функции разработки и ее безопасность для человека. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Однако эксперты думают, что организации, которые производят медицинские маски, могут не захотеть новинку в свои разработки. Причиной этого может стать высокая стоимость материала-антисептика.

Китайские ученые также не стоят на месте. Специалисты из этой страны создали пластырь с микроиголками, который предотвращает облысение мужчин.

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ученые наука маски антисептик
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