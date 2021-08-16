Авиабилеты по туристическим маршрутам будут продавать по рублю

Москва, 16 августа. Авиабилеты стоимостью один рубль могут появиться в продаже в ближайшее время.

Приобрести билеты смогут только взрослые, которые летят с детьми до 18 лет. «Известия» отмечают, что обязательство продавать почти бесплатно билеты взяла на себя одна из российских авиакомпаний. Она стала получателем субсидий правительства на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам.

Ожидается, что в продаже может появиться около 25 таких билетов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Казань, Воронеж, Нижний Новгород, Самару и Ярославль. При этом цены на другие направления также будут снижены с наступлением сезона низкого спроса.