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Минтранс собирается обязать профессиональных водителей отдыхать
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Минтранс собирается обязать профессиональных водителей отдыхать
Общество
Минтранс собирается обязать профессиональных водителей отдыхать
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 16 августа. Водителей грузовиков, автобусов и легковых такси собираются в обязательном порядке соблюдать нормы отдыха и труда во избежание переутомления, ведущего к авариям.

Соответствующий законопроект уже разработал Минтранс. Согласно ему, водителей грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, автобусов и легковых такси начнут контролировать, в том числе с помощью специальных устройств, передают «Известия». Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Усталость в результате слишком долгой работы может ввести человека в опасное состояние, которое может стать причиной ДТП. Авторы законопроекта опираются на исследования, в соответствии с которым ученые выяснили, что на первом месте среди опасных состояний — невнимательность и усталость (с долей 37%). Второе место у потери внимания (21%), третье место занимают последствия алкогольного/наркотического опьянения или приема медикаментов (16%).

Недавно Гагаринский районный суд Москвы арестовал водителя иномарки, который врезался в людей, стоящих на остановке общественного транспорта. Пострадавшая 61-летняя женщина скончалась в больнице.

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