Шведский врач Матс Халльдин назвал восемь способов снизить давление

Москва, 16 августа. Если давление колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров ртутного столба, то стоит испробовать восемь простых способов по снижению показателя.

Шведский врач Матс Халльдин объяснил, что соблюдение несложных правил поможет избежать таких опасных состояний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других. Его цитирует издание Expressen.

Получасовые пешие прогулки (лучше всего насчитать 10 тысяч шагов в день, добавил специалист второй способ для работы над повышенным давлением) помогут снизить риск развития гипертонии. Можно также гулять три раза в день по десять минут и выбирать лестницу вместо лифта. Два способа касаются стрессов: нужно научиться справляться с ним и ограждать себя от лишних волнений.

Иногда нужно выключать телефон, компьютер и телевизор, взять за привычку хороший семичасовой сон. Лучше отказаться от алкоголя и сигарет, а питание свести к средиземноморской диете: употреблять оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, моллюсков, овощи и фрукты. При этом людям среднего возраста лучше добавлять в свой рацион овес, черный хлеб и коричневый рис.