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ОПЗЖ назвала убийство мэра Кривого Рога терактом
Политика
ОПЗЖ назвала убийство мэра Кривого Рога терактом
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Киев, 15 августа. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что убийство мэра Кривого Рога Константина Павлова является терактом.

Партия думает, что «палачи», убившие Павлова, действовали в соответствии с интересами украинского лидера Владимира Зеленского. По их мнению, это преступлениt совершили с одобрения президента.

«Его победа на выборах мэра Кривого Рога стала холодным душем и для президента Зеленского», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Платформа отметила, что Кривой Рог является родиной для Зеленского. При этом победа Павлова также была неожиданна для Рината Ахметова, потому что тут находятся его интересы в бизнесе. Партия считает, что украинские власти стали убивать конкурентов в политике и перешли к террору.

Правоохранители в результате смерти Павлова возбудили уголовное дело. Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что сейчас неизвестно, произошло убийство или самоубийство, передает RT.

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