МИД России обозначил позицию Москвы по ситуации в Афганистане

Москва, 15 августа. Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

В ведомстве не нашли причин для переживаний об обострении конфликта в Афганистане. Москва поддерживает хорошие отношения и с теми, и с другими, сказал Кабулов в эфире «Россия-1», отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили Мазари-Шариф — крупнейший город на севере Афганистана, а сегодня, 15 августа, начали штурм Кабула.

Президент Афганистана покинул страну и анонсировал собственную отставку. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном и сформировали временное правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.