Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 724

Порт-о-Пренс, 15 августа. Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724 человек, ранения получили 2800 человек, сообщает RTE.

По данным телерадиокомпании, спасатели всю ночь искали пострадавших под обломками. Спасательные работы продолжаются.

Накануне на Гаити обрушилось землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от города Пети-Тру-де-Нип и залегал на глубине десяти км. Колебания земной коры ощущались даже на Ямайке. Основной удар пришелся на юго-запад Гаити, в том числе на город Ле-Ке и его окрестности.