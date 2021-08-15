Ордов: отказ от доллара помог бы предотвратить парад девальваций

Москва, 15 августа. США долгое время паразитируют на средствах стран-держателей их государственного долга, безрассудно продолжая выпуск денег, которые ничем не обеспечены.

Такой подход поставил США в зависимое положение от других стран. Сделав доллар мировой резервной валютой, государство вынуждено использовать страны, готовые накапливать их ценные бумаги и валюту, рассказал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика Сегодня».

«Соединенные Штаты становятся заложниками необходимости постоянного выпуска новых денег», — заявил Ордов.

Все это может спровоцировать парад девальваций и замедление глобальной экономики. Предотвратить подобный сценарий помог бы массовый отказ стран-держателей госдолга США от приобретения ценных американских бумаг и долларов. Пока что Вашингтон активно нарушает и попирает собственные экономические стратегии, которые продвигались и озвучивались на протяжении всей истории существования страны.

Такое мнение прозвучало на фоне утверждения сенатом плана расходов на улучшение «социальной инфраструктуры», о котором информировал Bloomberg. Такое неоднозначное решение проводит дополнительную необеспеченную эмиссию под прикрытием социальной работы, пояснил Ордов.

Недавно экономист назвал правильным решением уход России от «долларовой зависимости» в условиях вероятности новых санкций. «Лед тронулся», отметил он.