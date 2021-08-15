Сергей Лазарев не смог сдержать слез на съемках проекта «Ну-ка, все вместе!»

Москва, 15 августа. Певец Сергей Лазарев поделился трогательным роликом выступления одной из звезд шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист признался, что любимая песня уже не раз довела его до слез.

Звезда российской сцены Сергей Лазарев успевает не только радовать поклонников новыми хитами и клипами, но и регулярно появляется на телевидении. Он является одним из членом жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!». Одна из восходящих звезд проекта Ксения Бахчалова особенно поразила строгого судью своим выступлением во время записи проекта. Лазарев показал запись номера и признался, что в тот раз не удержался от эмоций.

«Я не смог сдержать слез! И не только я! Невероятно трогательное выступление и ангельское пение удивительной, скромной Ксении Бахчаловой довело всю сотню экспертов до слез!» — признался артист.

Лазарев отметил, что уже несколько раз переслушивал выступление восходящей звезды. По словам артиста, каждый раз ей удавалось растрогать его до слез. Музыкант отметил, что именно поэтому он болел за исполнительницу и был рад, что она получила заслуженные 100 баллов. Теперь артист присоединился к участию в проекте «Новые танцы», где составит компанию хореографу Мигелю и ведущей Ляйсан Утяшевой.

Пока Лазарев активно участвует в музыкальных шоу, телеведущая Ольга Бузова решила попробовать себя в экстремальном проекте. Недавно звезда поделилась кадрами со съемок программы «Х-фактор».