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Двое детей пострадали из-за столкновения «Волги» с остановкой в Башкирии
Происшествия
Двое детей пострадали из-за столкновения «Волги» с остановкой в Башкирии
gibdd.ru/r/35  /  Пресс-служба ГИБДД Череповца

Уфа, 15 августа. Водитель «Волги» врезался в общественную остановку в Янаульском районе Башкирии. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем отечественного автомобиля находился 40-летний житель деревни Можга. По его словам, во время движения по трассе у него лопнуло колесо. В итоге машину занесло в остановку.

В результате столкновения «Волга» оказалась завалена под обломками остановки. На момент аварии в салоне, помимо водителя, находились дети: четырех и семи лет. Несовершеннолетние получили травмы, их госпитализировали. Об их состоянии неизвестно, им оказывают помощь в реанимации.

Ранее трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Ворошиловском районе Волгограда. СК начал проверку.

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