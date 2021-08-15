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Андрей Григорьев-Апполонов рассказал ФАН, как обыграл Виктора Цоя в пинг-понг
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал ФАН, как обыграл Виктора Цоя в пинг-понг
instagram.com  /  @apollonov_ag

Сегодня годовщина гибели советского рок-музыканта, автора песен, художника и актера Виктора Цоя. 31 год назад легенда рок-музыки и герой нескольких поколений трагически ушел из жизни в результате автокатастрофы. Но сегодня хочется коснуться самых теплых и радостных воспоминаний об артисте. В разговоре с ФАН певец, солист группы «Иванушки International», продюсер Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил, как обыграл Виктора Цоя в пинг-понг.

Знакомство будущих звезд произошло еще в 80-х. Тогда, по словам собеседника ФАН, не все, включая и его самого, были фанатами группы «Кино».  

«Это сейчас Цой стал иконой рок-музыки. А тогда не все понимали его творчество. И я, будучи 15-летним пацаном, тоже не понимал ни смысл, ни гармонии, ни подачи музыки Виктора Цоя», — рассказывает Григорьев-Апполонов.

Кто бы мог подумать, но самым ярким воспоминанием артиста о Викторе Цое стала игра… в пинг-понг.   

«Я четко помню, как я в 1985-м году играл с Виктором Цоем в пинг-понг на пляже «Жемчужина». И выиграл его, кстати. 21–15 что ли был счет. Это самое мое главное достижение, если говорить о группе «Кино»!» — с улыбкой вспоминает певец.

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как выиграл Виктора Цоя в пинг-понг
Prt Scr youtube.com  /  VOROBEICHIK

Произведения Виктора Цоя имели четкую социальную направленность. В первую очередь — это песни протеста. Многие строки стали крылатыми выражениями, а песни «Звезда по имени солнце», «Перемен», «Группа крови» каждый третий знает наизусть.    

«Я сейчас понимаю, что в середине 80-х непосредственно прикоснулся к будущей легенде. Конечно, мое отношение к группе «Кино» и ее музыке изменилось. Я сейчас понимаю, что они записывали и пели «афигенные» песни», — заключил Андрей Григорьев-Апполонов.   

Память о Викторе Цое вечна. Даже после его гибели песни не теряют актуальности. Фанаты свято верят, без устали повторяя «Цой жив!», и он правда жив. В своих песнях.

К слову, на северо-востоке Республики Марий Эл есть своя стена, которая посвящена Виктору Цою. Это стена пятиэтажного дома №7, расположенного на Володарской улице в поселке Сернур. Надпись, которая появилась 31 год назад, гласит: «Виктор Цой, мы не забудем тебя!», а в ближайшее время рядом с ней может появиться портрет музыкальной легенды.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Григорьев-Апполонов рассказал ФАН, как обыграл Виктора Цоя в пинг-понг
шоу-бизнес григорьев-апполонов виктор цой
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